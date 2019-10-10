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Ракеты "Калибр" успешно поразили мишени после пуска из под воды - видео

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© Video : Минобороны РФ

Кадры, опубликованные Минобороны РФ, показывают, как подлодка Черноморского флота "Колпино" выполнила стрельбы в ходе боевой подготовки.

Мероприятие было плановым. Район стрельб закрывался от гражданских судов, для этого задействовали около 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации.

"Экипаж ... выполнил стрельбу ракетами "Калибр" по береговой и морской целям в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря. Пуски ракет осуществлены из подводного положения", - говорится в релизе оборонного ведомства.

Источник уточняет, что были успешно поражены мишени, расположенные на побережье в районе полигона Опук, и в одном из морских полигонов.

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