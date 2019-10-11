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Путин: “Размещение ракет США в Азии касается и России”

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© Sputnik /

По словам президента РФ, нужно будет смотреть конкретно, где собираются установить американское оружие, "но это будет достигать и российской территории".

Как подчеркнул российский лидер, новости из Пентагона Москву не радуют, заявленные шаги ухудшают ситуацию в сфере международной безопасности. 

"На этот раз решили поступить более изощренно, придумали предлог, хотя с Россией это абсолютно не связано, это связано с их азиатской политикой, и мы видим, что происходит на самом деле сейчас по этим ракетам средней и меньшей дальности. Все время нас обвиняли, что мы что-то нарушали, через три месяца после выхода испытали ракету средней дальности", - заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании глав стран СНГ.

Российский президент указал, что нельзя за три месяца сделать такое изделие, "нужно годами работать над этим, они и работали".

"Вышли, через три месяца испытали. И это, конечно, совсем нехорошо. Имею в виду, что уже объявлено официальными представителями Пентагона, что собираются размещать в Азии. Прямо публично об этом заявили, ведут переговоры с Японией и Южной Кореей", - заявил Путин.

Система ПРО Patriot, USA
© Facebook / Ulrich Kroemer‎
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Глава государства напомнил, что сохраняется неопределенность и в судьбе истекающего в феврале 2021 года договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - СНВ-3.

"До сих пор администрация США не определилась, что она собирается с этим делать", - сказал Путин.

Он добавил, что внутри американской администрации идут споры на эту тему.

"Это тоже вызывает элемент неопределенности и подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений", - заключил он.

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