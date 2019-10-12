В СНГ может появиться свой "шенген": Токаев выступил с предложением - видео

Касым-Жомарт Токаев предложил коллегам подумать над введением аналога европейского "шенгена" – "визы Содружества".
"У каждой страны Содружества есть свои уникальные рекреационные, природно-ландшафтные и исторические объекты. Они могут достойно дополнить перечень наиболее привлекательных туристических направлений мира", - отметил Токаев.
Инициатива прозвучала во время заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK