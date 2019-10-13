Кишинев, я люблю тебя: признания горожан ко Дню города

Накануне Храма Кишинева его жители назвали причины, по которым любят свой родной город и всегда в него возвращаются.

Кишинев 14 октября отпразднует свое 583-летие. В преддверии этой знаменательной даты корреспонденты Sputnik Молдова отправились на улицы молдавской столицы и спросили случайных прохожих, почему они любят этот город.

Большинство опрошенных не стали сомневаться в своей симпатии к Кишиневу. Первое, что приходило на ум горожанам, было то, что именно Кишинев является тем местом, где они родились.

"Это моя Родина. Я тут родился, живу, учился. А как не любить свою Родину?", - заявил один из прохожих.

Другие не упустили возможности отметить положительные качества людей, проживающих в молдавской столице.

"Кишинев - прекрасный город, замечательная погода, хорошие люди, хорошее настроение. Вкусная кухня, так что... Не знаю, есть, за что любить. Родина наша", - добавил другой респондент.

Были среди участников опроса и граждане, которые давно уехали из Кишинева, но всегда с радостью возвращаются в родной край.

"К сожалению, давно тут не живу, но каждый раз сюда с радостью возвращаюсь. Люблю я эту землю, люблю я этот народ, потому что Кишинев - необычно добрый город. Люди тут очень хорошие", - отметила женщина.

Люди также сказали, что они любят Кишинев за его небольшой размер, что делает проживание в нем очень комфортным и уютным. А еще граждане отмечают, что в молдавской столице до сих пор есть много зеленых насаждений, парков и зон для отдыха и развлечений.

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