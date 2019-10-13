Вырастет ли цена на мед в Молдове — пчелы гибнут каждый год

Каждый год пчеловоды Молдовы теряют от 30 до 40 процентов рабочих пчел из-за обработки полей инсектицидами и пестицидами, что ведет к гибели насекомых.

Урожай меда в 2019 году оказался ниже ожиданий пчеловодов, так как весной по всей Молдове погибли более двух тысяч пчелиных семей. Причиной массового мора самых трудолюбивых насекомых стали ядохимикаты, которыми обрабатывают плодовые деревья.

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Каждую весну молдавские пчеловоды теряют до 40 процентов рабочих пчел, а средняя сумма ущерба для пасечника, у которого погибло сразу несколько пчелиных семей, составляет от около 10-20 тысяч леев, в зависимости от размера пасек.

Пчеловод Виталий Жереги рассказал корреспонденту Sputnik Молдова, что в его хозяйстве весной погибли 17 пчелиных семей, еще 12 серьезно пострадали. Инвестиции в производство меда растут с каждым годом, однако цены остаются на прежнем уровне, что провоцирует убытки пчеловодческих хозяйств и дальнейшее сокращение объемов производства меда.

В Ассоциации пчеловодов Молдовы считают, что правительству необходимо срочно обратить внимание на эту проблему и внести в законодательство изменения, которые урегулируют проблему - прежде всего в области соблюдения правил обработки полей и упрощения процедур констатации ущерба пчеловодческих хозяйств.

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