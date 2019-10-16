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Европа ищет связь России с Гретой Тунберг - видео

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© Ruptly untv/Courtesy Nobelprize.org - #nobelprize

Депутат Европарламента Йорг Мойтен считает, что Москва может оказывать финансовую поддержку шведской экоактивистке. Подробности - в нашем видео.

В Евросоюзе продолжается старая забава под названием "Найди российский след". На днях депутат Европарламента Йорг Мойтен потребовал выяснить, может ли Еврокомиссия исключить возможность финансирования Россией проходящих в Европе климатических акций. По его мнению, Москва может оказывать финансовую поддержку климатическим акциям шведской активистки Греты Тунберг. 

И все это происходит на фоне недавнего заявления президента России Владимира Путина о том, что он не разделяет всеобщего восторга от выступления девочки в ООН, поскольку считает неправильным использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей. Он выразил уверенность, что Грета – "добрая девочка и очень искренняя", но предположил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен".



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