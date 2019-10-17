Трамп о выводе войск США из Сирии: "Пусть ведут свои войны"

Трампа критикуют за то, что он развязал руки Турции и позволил провести военную операцию на территории Сирии против своих союзников – курдов.
Президент США Дональд Трамп был вынужден оправдываться перед журналистами за решение о выводе войск из Сирии.
Трампа критикуют за то, что он развязал руки Турции и позволил провести военную операцию на территории Сирии против своих союзников – курдов.
Молдова и влияние цифровых технологий: в рамках форума эксперты обсудили тренды, которые присутствуют на рынке рекламы, интернета и диджитал.
НАТО продолжает наращивать силы в Европе. В бельгийский порт Зеебрюгге из США были доставлены вертолеты Black Hawk, Apache и Chinook, которые примут участие в инициативе "Атлантическая решимость".
Депутат Европарламента Йорг Мойтен считает, что Москва может оказывать финансовую поддержку шведской экоактивистке. Подробности - в нашем видео.
Военная техника НАТО прибыла в город Флиссинген, Нидерланды, в рамках инициативы Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Из голландского порта контингент, включающий танки, направится в Германию.
В субботу, 19 октября, бюллетени предстоит передать избирательным советам, которые будут отвечать за их сохранность до начала голосования.
Особое внимание в ходе проходящих в российской столице встреч было уделено развитию российско-приднестровских контактов.
Отношение к детям с церебральным параличом в нашей стране не соответствует международным стандартам. Об этом в эфире программы "Atitudini" радио Sputnik Moldova заявила педиатр Центра раннего вмешательства "Voinicel" Екатерина Буфтяк.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik