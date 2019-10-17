Трамп о выводе войск США из Сирии: "Пусть ведут свои войны"

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ЦИК начала распределение бюллетеней по избирательным участкам В субботу, 19 октября, бюллетени предстоит передать избирательным советам, которые будут отвечать за их сохранность до начала голосования. 107

Приднестровская делегация снова находится с визитом в Москве Особое внимание в ходе проходящих в российской столице встреч было уделено развитию российско-приднестровских контактов. 117