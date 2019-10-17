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Трамп о выводе войск США из Сирии: "Пусть ведут свои войны"

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© Ruptly

Президент США Дональд Трамп был вынужден оправдываться перед журналистами за решение о выводе войск из Сирии.

Трампа критикуют за то, что он развязал руки Турции и позволил провести военную операцию на территории Сирии против своих союзников – курдов.



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