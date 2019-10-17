США перебрасывают ударные вертолеты в Европу

НАТО продолжает наращивать силы в Европе. В бельгийский порт Зеебрюгге из США были доставлены вертолеты Black Hawk, Apache и Chinook, которые примут участие в инициативе "Атлантическая решимость".

Операция НАТО Atlantic Resolve была начата после событий на Украине в 2014 году. В рамках инициативы тысячи военнослужащих и единиц боевой техники были переброшены на территории Восточной Европы и Балтии.

На кадрах видно, как инженеры и войска из 3-й пехотной дивизии США проверяют технику и оборудование, а затем отправляют их в пункты назначения по всей Европе.

Цель миссии Atlantic Resolve – противостояние мифической "российской угрозе". Операция была начата союзниками по НАТО после событий на Украине в 2014 году. В ее рамках на территорию стран Восточной Европы и Балтии были переброшены дополнительные силы.