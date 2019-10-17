SuperNova - Digital Summit Chisinau 2019: тренд - диджитализация во всем

Молдова и влияние цифровых технологий: в рамках форума эксперты обсудили тренды, которые присутствуют на рынке рекламы, интернета и диджитал.

В Кишиневе состоялся форум SuperNova-Digital Summit, который собрал специалистов ведущих компаний из разных стран мира.

Конференция проводится уже второй год подряд. Цель проекта довольно масштабная и сводится к развитию рекламного рынка в Молдове при помощи различных инструментов в Интернете.

Представитель компании NovaWeb Юрий Давний отметил, что организаторы форума собрали экспертов в своем деле из разных стран - Россия, Беларусь, Украина, Молдовы, а также из Румынии, чтобы осветить некоторые тренды, которые присутствуют на рынке рекламы и, в принципе, интернета и технологий в мире.

"Это площадка для ознакомления с трендами и тенденциями. Цель заключается в том, чтобы объединить людей, чтобы в будущем они применили эти знания в своих проектах", - сказал собеседник.

Эксперты сходятся в том, что Интернет становится уже чем-то более личным, чем публичное пространство.

"Тренд - в очеловечивании, то есть виртуализации и диджитализации во всем и вся, начиная документооборотом и заканчивая тем, как мы общаемся с чат-ботами – как будто бы это бот, а на самом деле человек, или наоборот человек, а на самом деле бот",- отметил директор по международному развитию Mail.ru Group Александр Корнеев.

Представитель IAB Belarus Кирилл Лащенко считает, что создание понятной и прозрачной экосистемы на локальном рынке должно поддерживаться и рекламодателями, и агентствами, и площадками.

Юные программисты из Молдовы завоевали бронзу на Балканской IT-олимпиаде>>>

"Считаю, что объединение локальных медиа, как рекламного продукта, - это, наверное, основной тренд на каждом рынке", - добавил он.

Развитие цифровых технологий самым непосредственным образом влияет и на развитие медиа. Этот тренд диктует медиаиндустрии, как необходимо развиваться.

"Цифровая среда, цифровизация влияет на развитие медиаиндустрии. Это даже не нужно доказывать. Все большее количество пользователей, все больше людей заходят в соцсети, на онлайн платформы, чтобы найти информацию о том, что происходит в мире - как у них локально в стране, как в регионах, как глобально по всему земному шару", - заявил руководитель проектов корпоративных коммуникаций МИА "Россия сегодня" Игорь Наймушин.

По его словам, "медиа должны идти в онлайн сети, в социальные сети и присутствовать там, чтобы не затеряться и находить отклик у своей аудитории. В этом плане у Sputnik есть достаточно впечатляющие цифры – это 18,5 миллионов подписчиков по всему миру в социальных сетях – это Facebook, Twitter, YouTube, где наши ролики из самой гущи событий, на тех же забастовках во Франции, к примеру, набирают миллионы просмотров", - отметил он.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK