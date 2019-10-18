06:37 19 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
Видео

В Кишиневе необходимо строить многоуровневые дороги, как в Токио

Получить короткую ссылку
10010
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
Sputnik Молдова

Крупные специалисты урбанисты считают, что столица нашей страны должна концептуально изменить подход к своему развитию, иначе она отстанет безнадежно от передовых городов мира.

Являясь важнейшим стратегическим и географическим центром Северо-Западного Причерноморья и столицей Республики Молдова, Кишинев может и должен развивать современную инфраструктуру с учетом своего колоссального потенциала - только так можно обеспечить качественное и успешное будущее города. Таков был смысл выступлений специалистов на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Необходимо думать о стратегически важных дорожных связях. Это не только автомобильный транспорт, но и железнодорожный, водный и, естественно авиация, которая в современном мире играет громадное значение", - сказал архитектор Валерий Лупашку.

Он отметил, что, исходя из этих позиций, должно быть концептуальное решение развития всех этих транспортных структур.

"Та рельефность дорожных карт, которые у нас сегодня существуют, я имею ввиду одноуровневые дороги - это, конечно же вчерашний день, мы должны переходить на многоуровневые развязки", - подчеркнул специалист.

"Я понимаю, что сейчас кто-то подумает, что это сказки. Но если мы не будем претворять в жизнь подобные проекты, если мы не будем делать это сегодня, то мы отстанем от других городов на многие столетия", - подчеркнул Лупашку.

Его поддержал и экс-мэр Кишинева Серафим Урекян.

Серафим Урекян
© Sputnik / Miroslav Rotari
Серафим Урекян
"Необходимо переходить на многоуровневое дорожное полотно для движения автомобильного транспорта. Например, в Токио прекрасно функционируют восьми-девятиуровневые автомагистрали ", - отметил бывший градоначальник.

Почему бы, действительно не перенять замечательный опыт великолепного города Токио, находящегося, как и Кишинев, в сейсмической зоне?

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Урекян о бомбе замедленного действия в подземном Кишиневе


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Модель демонстрирует творение Fabiana Milazzo на неделе моды в Сан-Паулу, Бразилия
Самые яркие фото недели. 12 - 18 октября
Готовы ли кишиневцы к выборам мэра столицы
Готовы ли кишиневцы к выборам мэра столицы - видео
Борьба за кресло мэра Кишинева
Борьба за кресло мэра Кишинева: кто кого?

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться