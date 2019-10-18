В Кишиневе необходимо строить многоуровневые дороги, как в Токио

Крупные специалисты урбанисты считают, что столица нашей страны должна концептуально изменить подход к своему развитию, иначе она отстанет безнадежно от передовых городов мира.

Являясь важнейшим стратегическим и географическим центром Северо-Западного Причерноморья и столицей Республики Молдова, Кишинев может и должен развивать современную инфраструктуру с учетом своего колоссального потенциала - только так можно обеспечить качественное и успешное будущее города. Таков был смысл выступлений специалистов на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Необходимо думать о стратегически важных дорожных связях. Это не только автомобильный транспорт, но и железнодорожный, водный и, естественно авиация, которая в современном мире играет громадное значение", - сказал архитектор Валерий Лупашку.

Он отметил, что, исходя из этих позиций, должно быть концептуальное решение развития всех этих транспортных структур.

"Та рельефность дорожных карт, которые у нас сегодня существуют, я имею ввиду одноуровневые дороги - это, конечно же вчерашний день, мы должны переходить на многоуровневые развязки", - подчеркнул специалист.

"Я понимаю, что сейчас кто-то подумает, что это сказки. Но если мы не будем претворять в жизнь подобные проекты, если мы не будем делать это сегодня, то мы отстанем от других городов на многие столетия", - подчеркнул Лупашку.

Его поддержал и экс-мэр Кишинева Серафим Урекян.

© Sputnik / Miroslav Rotari Серафим Урекян

"Необходимо переходить на многоуровневое дорожное полотно для движения автомобильного транспорта. Например, в Токио прекрасно функционируют восьми-девятиуровневые автомагистрали ", - отметил бывший градоначальник.

Почему бы, действительно не перенять замечательный опыт великолепного города Токио, находящегося, как и Кишинев, в сейсмической зоне?

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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