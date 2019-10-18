Готовы ли кишиневцы к выборам мэра столицы - видео

Жители молдавской столицы рассказали, определились ли они с симпатиями к какому-либо кандидату на выборах городского головы, а также решения каких задач они ждут от нового мэра.

В Молдове в воскресенье, 20 октября, пройдут всеобщие местные выборы, в ходе которых должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

Важнейшая интрига выборов: кто займет место примара Кишинева. © Sputnik / Miroslav Rotari Эксперты прогнозируют низкую явку на выборах в Кишиневе

В преддверии этого важного события мы опросили кишиневцев, чтобы узнать, готовы ли они к выборам.

Все респонденты сказали, что они знают о предстоящих выборах, однако, еще не все решили, за кого отдадут свой голос.

В ходе опроса жители столицы также высказали свое мнение о том, должен ли примар быть частью какого-то политического формирования или же - независимым.

"Ну, я думаю, что все-таки он должен быть, в первую очередь, взрослым человеком. Во-вторых, независимость ему не помешала бы, да", - заявил один из опрошенных.

Другие посчитали, что приверженность кандидата к какой-то партии может дать будущему примару некоторые привилегии.

"Я думаю, что от партии. Потому что независимых кандидатов мы очень слабо знаем. А партии выставляют свою платформу, какие-то обещания, будем так говорить", - объяснил свою позицию один из жителей.

Кишиневцы также рассказали, решение каких проблем города они считают самым важным и неотложным. Некоторые уверены, что проблемы молдавской столицы надо решать на глобальном уровне.

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Другие придерживались мнения, что в первую очередь необходимо исправить внешний облик Кишинева и позаботиться о комфорте проживающих в нем граждан.

"Штефан чел Маре, вот, дорога наша... Могут троллейбусы по ней ехать без руля, такая колея, аж сантиметров десять. Потом дворы - совсем никудышные. Мало того, что освещение отвратительное, так еще эти ямы. Дорого во дворах просто ужасные", - ответил респондент.

На кресло примара столицы претендует 17 кандитатов. Весь список можно посмотреть в инфографике Sputnik.

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