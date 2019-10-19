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Полиция спасла четыре тысячи черепах

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© Ruptly
Sputnik Молдова

Сейчас животные временно размещены в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета.

В скором времени они вернутся в естественную среду обитания.

А вот те, кто привез черепах в Оренбург из Казахстана и припрятал в одном из гаражей, ждут когда суд определит степень их вины.

Вот что будет, если дразнить черепаху – забавное видео
© Youtube / freedomsafe
Вот, что будет, если дразнить черепаху – забавное видео
Полицейские при участии Росгвардии задержали подозреваемых в контрабанде редких представителей фауны – ими оказалась гражданка одной из стран Центральной Азии и гражданин России.

Женщина заключена под стражу, ее сообщник находится под домашним арестом.

Черепахи охраняются на глобальном и национальном уровне - "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры", они занесены в Красную книгу Российской Федерации.

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