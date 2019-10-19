Полиция спасла четыре тысячи черепах

В скором времени они вернутся в естественную среду обитания.
А вот те, кто привез черепах в Оренбург из Казахстана и припрятал в одном из гаражей, ждут когда суд определит степень их вины.
Женщина заключена под стражу, ее сообщник находится под домашним арестом.
Черепахи охраняются на глобальном и национальном уровне - "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры", они занесены в Красную книгу Российской Федерации.
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