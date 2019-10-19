Красотки без макияжа: Sputnik застал участниц "Мисс Планета" в постели – видео

Грузия уже в пятый раз принимает Международный конкурс таланта и красоты "Мисс и Мистер Планета – 2019".

Тбилиси собрал финалисток из 15 стран мира, чтобы выбрать лучшую. Участницы из Грузии, Албании, Азербайджана, Румынии, Италии, Испании, Индии, Южной Африки и других краев будут демонстрировать жюри свои красоту и уникальные способности.

В рамках конкурса, все красавицы уже успели посетить красивейший регион Грузии - Кахети, где ознакомились с местной кухней и достопримечательностями.

При этом модели не переставали готовиться к конкурсу, участвовали в фотосессиях и встречались с представителями СМИ.

Финальное шоу конкурса "Мисс и Мистер Планета - 2019" состоится вечером 19 октября в Тбилиси. Музыкальное сопровождение обепечат популярные грузинские исполнители Верико Турашвили и Маркус Метревели.

Смотрите в видеосюжете Sputnik, как красавицы готовятся к финалу.

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