Красотки без макияжа: Sputnik застал участниц "Мисс Планета" в постели – видео

Тбилиси собрал финалисток из 15 стран мира, чтобы выбрать лучшую. Участницы из Грузии, Албании, Азербайджана, Румынии, Италии, Испании, Индии, Южной Африки и других краев будут демонстрировать жюри свои красоту и уникальные способности.
В рамках конкурса, все красавицы уже успели посетить красивейший регион Грузии - Кахети, где ознакомились с местной кухней и достопримечательностями.
При этом модели не переставали готовиться к конкурсу, участвовали в фотосессиях и встречались с представителями СМИ.
Финальное шоу конкурса "Мисс и Мистер Планета - 2019" состоится вечером 19 октября в Тбилиси. Музыкальное сопровождение обепечат популярные грузинские исполнители Верико Турашвили и Маркус Метревели.
Смотрите в видеосюжете Sputnik, как красавицы готовятся к финалу.
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