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Live: явка на выборах в Молдове

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (228)
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Sputnik Молдова

Смотрите в прямом эфире, как меняется явка избирателей на выборах в Молдове, которые проходят 20 октября.

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах. 

Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что сейчас происходит на участках - онлайн-репортаж

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок. Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах проходят новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование организовано в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты.

В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

Профиль кандидатов на местных выборах в Молдове
© Sputnik / Moldova
Кандидаты на местных выборах: сейчас и раньше

Участки открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (228)

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