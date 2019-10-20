18:01 20 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
LIVE:
Видео

Чебан: голосовал за то, чтобы Кишинев стал визитной карточкой Молдовы

Получить короткую ссылку
Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (228)
385 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Sputnik Молдова

Кандидат в мэры столицы рассказал журналистам, каким хочет видеть Кишинев в будущем, и что для этого надо сделать.

Кандидат в примары от ПСРМ Ион Чебан проголосовал. В беседе с журналистами он заявил, что хочет, чтобы городу радовались граждане всех возрастов. 

"Проголосовал за то, чтобы наша столица, действительно, стала визитной карточкой нашей республики. Чтобы Кишинев стал уютным абсолютно для всех жителей. За то, чтобы дети чувствовали себя здесь счастливыми, молодежь имела рабочие места, а те, кто в преклонном возрасте - имели правильную и справедливую старость", - добавил он. 

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок. 

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (228)

По теме

Решение ВСП: Кодряну не примет участие в выборах примара Кишинева
Реакция Андрея Нэстасе после утверждения мандата примара Кишинева
Нэстасе больше не примар Кишинева
В Молдове есть села, в которых за пост примара бьются только дамы
Теги:
выборы примара, местные выборы, Ион Чебан


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
Как жители Молдовы голосуют на местных выборах в Кишиневе
Alegeri 2019: prezența la vot
Live: явка на выборах в Молдове
Профиль кандидатов на местных выборах в Молдове
Кандидаты на местных выборах: разница между 2015 и 2019-м

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться