Чебан: голосовал за то, чтобы Кишинев стал визитной карточкой Молдовы

Кандидат в мэры столицы рассказал журналистам, каким хочет видеть Кишинев в будущем, и что для этого надо сделать.

Кандидат в примары от ПСРМ Ион Чебан проголосовал. В беседе с журналистами он заявил, что хочет, чтобы городу радовались граждане всех возрастов.

"Проголосовал за то, чтобы наша столица, действительно, стала визитной карточкой нашей республики. Чтобы Кишинев стал уютным абсолютно для всех жителей. За то, чтобы дети чувствовали себя здесь счастливыми, молодежь имела рабочие места, а те, кто в преклонном возрасте - имели правильную и справедливую старость", - добавил он.

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

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