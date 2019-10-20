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Президент Додон проголосовал за профессионала в мэрии - видео

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (228)
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© Sputnik / Evghenii Panasenco
Sputnik Молдова

Президент считает, что новый примар молдавской столицы должен быть профессионалом и перестать заниматься политикой.

Президент Республики Молдова Игорь Додон проголосовал на местных выборах. Он рассказал, какого примара ждет во главе Кишинева. 

"Проголосовал за столицу, которой будет управлять профессионал. Я считаю, что пришло время отказаться от демагогии", - пояснил президент.

Он добавил, что было бы желательно, чтобы новый примар, как минимум на четыре года, пока действует мандат, отказался от политических игр.

"Если он получит право управлять Кишиневом, то он должен отказаться от всех политических игр", - заявил Додон. 

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок. 

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (228)

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Теги:
Местные выборы, Президент Игорь Додон


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