Кишиневцы рассказали, за что отдали свой голос на выборах

Еще не все жители столицы успели проголосовать, но уже все знают, какой Кишинев они хотят видеть в будущем.

В воскресенье граждане Молдовы голосуют на всеобщих местных выборах. Главная борьба развернется между кандидатами на пост примара Кишинева.

Первые лица государства уже отдали свой голос и рассказали, какими качествами должен обладать новый глава молдавской столицы. Теперь очередь за остальными гражданами.

Мы провели опрос среди жителей Кишинева и перво-наперво выяснили, что не все из них успели посетить избирательные участки.

Однако все уже знают, чего ждут от нового примара и каким хотят видеть свой родной город в будущем.

Местные выборы в Кишиневе и по всей Молдове - текстовая трансляция>>>

"Чтобы в городе был хозяин, чтобы что-то изменилось к лучшему, те же дороги. Все чтобы было получше. И, конечно, немаловажно то, что все зависит от самих кишиневцев. Все, что делается, это надо как-то беречь", - пояснила одна из наших собеседниц.

Другие рассказали, что далеко не во всех кандидатах видят честность, поэтому на этих выборах отдали голос за того, который, по их мнению сможет сдержать слово.

"Голосовал за честность. Все всё обещают и постоянно происходит одно и то же. Уже не знаешь, во что верить, если честно. Уже вся моя уверенность в наших политиков ушла", - сказал один из респондентов.

Были и те, кто не теряет надежду и верит в светлое будущее.

"За изменения в городе. Чтобы мы как-то поднялись из этой грязи", - ответила жительница Кишинева.

В Молдове открыты избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации, время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

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