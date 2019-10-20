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Итоги местных выборов в Молдове - как проголосовала страна

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (243)
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В 21:00 час по республике были закрыты участки для голосования на местных выборах - граждане страны сделали свой выбор, избрав местных советников и примаров сел и городов Молдовы.

Члены окружных избирательных бюро приступили к подсчету голосов. 

Электорат на местных выборах избирал 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах проходили новые парламентские выборы, по итогам которых в высшем законодательном органе республики появятся четыре новых депутата. Голосование проходило в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа).

За выборами следили 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

Согласно информации ЦИК, на 21.00 в целом по республике к урнам пришли более 41,68% внесенных в список избирателей -  около 1 миллиона 173 тысяч человек.

Председатель Центральной избирательной комиссии Молдовы Дорин Чимил заявил, что предварительные результаты подсчета голосов будут представлены в рамках онлайн-брифинга членами ЦИК в 22:00 часа по кишиневскому времени.

Голосование в Варнице
© Sputnik / Irina Leahova
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В 00:00 часов ЦИК проведет еще один брифинг, на котором представит подробности подсчета голосов избирателей и ситуацию на данный момент. 

С более точным подсчетом голосов избиратели смогут ознакомиться в понедельник, 21 октября, в 15:00, когда члены ЦИК представят базовые результаты минувших всеобщих местных выборов, а их уточнение и окончательный подсчет не потребуют значительного времени.

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (243)

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