Итоги местных выборов в Молдове - как проголосовала страна

Члены окружных избирательных бюро приступили к подсчету голосов.
Электорат на местных выборах избирал 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.
В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах проходили новые парламентские выборы, по итогам которых в высшем законодательном органе республики появятся четыре новых депутата. Голосование проходило в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа).
За выборами следили 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.
Согласно информации ЦИК, на 21.00 в целом по республике к урнам пришли более 41,68% внесенных в список избирателей - около 1 миллиона 173 тысяч человек.
Председатель Центральной избирательной комиссии Молдовы Дорин Чимил заявил, что предварительные результаты подсчета голосов будут представлены в рамках онлайн-брифинга членами ЦИК в 22:00 часа по кишиневскому времени.
С более точным подсчетом голосов избиратели смогут ознакомиться в понедельник, 21 октября, в 15:00, когда члены ЦИК представят базовые результаты минувших всеобщих местных выборов, а их уточнение и окончательный подсчет не потребуют значительного времени.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK