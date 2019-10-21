Москва салютом отметила 75-летие освобождения Белграда - видео

Столицу Сербии освободили 20 октября 1944 года в ходе Белградской стратегической наступательной операции.
Ранее Минобороны России рассекретило документы, раскрывающие детали боевых действий.
Всего в 2019-2020 годах дадут более десятка салютов в честь освобождения городов-героев СССР и столиц государств Восточной Европы.
Мероприятия – часть подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет в следующем году.
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