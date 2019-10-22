Facebook заблокировал проект МИА "Россия сегодня" об Арктике - видео

Это не первый случай подобной цензуры в отношении российских СМИ со стороны социальной сети: смотрите подробности в нашем видео.

Facebook без объяснений заблокировал англоязычную страницу проекта МИА "Россия сегодня" об Арктике "the Arctic". Это уже не первый случай подобной цензуры в отношении российских СМИ со стороны социальной сети. Подробности в нашем видео.

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С начала октября Facebook начал последовательно блокировать страницу проекта на английском языке: сначала там запретили размещать видео, потом – делать любые публикации, а 14 октября аккаунт просто удалили.

Arctic.ru - специальный проект МИА "Россия сегодня", который стартовал 1 августа 2015 при финансовой поддержке Русского географического общества. Является единственным информационным проектом федерального уровня, посвященным российскому присутствию в Арктике. Освещает проблемы природных ресурсов и инфраструктуры Северного морского пути, экономики и международного сотрудничества, экологии, сохранения культуры коренных малочисленных народы Севера, туризма и отдыха в арктическом регионе.

Сайт является информационным партнером всех крупнейший российских мероприятий по арктической тематике, поддерживает различные спортивные и культурные события, такие как заплывы в морях Северного Ледовитого океана, выставки, праздники и т. д. Работает на русском и английском языках.

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