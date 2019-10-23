Важные решения по Сирии: Путин и Эрдоган провели переговоры - видео

Переговоры российского президента и его турецкого коллеги продолжались почти 7 часов.
Все это время журналисты терпеливо ждали итогового заявления. Подробности - в нашем видео.
Москва и Анкара примут меры по Сирии>>>
Стороны договорились, что в зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с полудня среды входят российская военная полиция и сирийские военнослужащие.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.
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