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Важные решения по Сирии: Путин и Эрдоган провели переговоры - видео

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Sputnik Молдова

Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного присутствия. Об этом завил Владимир Путин на совместной пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Переговоры российского президента и его турецкого коллеги продолжались почти 7 часов.

Взрыв в Киеве
© AFP 2019 / GENYA SAVILOV
Мир за сутки: переговоры Путина и Эрдогана, взрыв в Киеве, заявление Белого дома

Все это время журналисты терпеливо ждали итогового заявления. Подробности - в нашем видео.

Москва и Анкара примут меры по Сирии>>>

Стороны договорились, что в зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с полудня среды входят российская военная полиция и сирийские военнослужащие.

Они будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

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Теги:
договоренности, Турция, Сирия


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