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Неделя российского кино стартовала в Кишиневе

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
Sputnik Молдова

На открытии кинофорума присутствовали также приглашенные гости – известные российские деятели киноискусства.

Неделя российского кино торжественно открылась в кинотеатре "Одеон". Кинофорум призван содействовать развитию культурных связей между Россией и Молдовой.

Открывали фестиваль посол России в Молдове Олег Васнецов и глава Представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов. А перед торжественной частью пресс-конференцию дали гости кинофорума – известные российские мастера.

Кинозал
© Fotolia / Mikhail Malyshev
Дни российского кино: что увидят приднестровцы
Дни российского кино пройдут в двух городах - Кишиневе и Тирасполе. На кинофоруме представят новинки российского кинематографа разных жанров.

В программе Недели российского кино фильмы 2019 года - "Крик тишины" Владимира Потапова, "Бык" Бориса Акопова, "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Это не навсегда" режиссеров Евгении Яцкиной и Алёны Рубинштейн, а также "Дорогой папа" постановщиков Михаила Расходникова и Константина Елкина. Вход на показы свободный.

Мероприятие организовано Министерством культуры Российской Федерации, Посольством России и Российским центром науки и культуры в Кишиневе (РЦНК-Россотрудничество) при участии "Фестсинема".

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