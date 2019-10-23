Интронизация японского монарха как повод: кто и зачем приехал в Токио

В Токио приехали около 2 тысяч человек.
Среди приглашенных оказались президент Молдовы Игорь Додон, глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, грузинский лидер Саломе Зурабишвили.
Многие высокие гости буквально из-за стола разошлись по двусторонним встречам, настолько многочислены были представляющие взаимный интерес темы и возможности их обсудить.
Инвестиции, спорт, опера, виноделие - вот лишь несколько сюжетов состоявшихся бесед. Детали - в нашем видео.
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