Интронизация японского монарха как повод: кто и зачем приехал в Токио

Япония в эти дни стала центром международных переговоров, хотя вообще-то гости ехали туда поздравлять нового монарха Нарухито c возведением на трон.

В Токио приехали около 2 тысяч человек.

Среди приглашенных оказались президент Молдовы Игорь Додон, глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, грузинский лидер Саломе Зурабишвили.

Многие высокие гости буквально из-за стола разошлись по двусторонним встречам, настолько многочислены были представляющие взаимный интерес темы и возможности их обсудить.

Инвестиции, спорт, опера, виноделие - вот лишь несколько сюжетов состоявшихся бесед. Детали - в нашем видео.

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