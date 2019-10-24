Гаспарян объяснил, на что пойдут миллионы, выделенные "Белым каскам" в Сирии

В США приготовились создавать новые фейковые истории о ситуации в Сирии, которые будут распространяться по старой отработанной схеме, уверен историк и публицист Армен Гаспарян.

Гаспарян, комментируя возобновление Вашингтоном финансирование сил Гражданской обороны Сирии, которые известны также как "Белые каски", отметил, что запущена новая машина по производству и распространению небылиц.

От самих "Белых касок" спонсоры потом избавятся, но формально.

"Это же не сложно создать новую артель. Ну, были "Белые каски". А станут по будням "красно-белым платком", по выходным - "черно-белым". И снова товар можно продавать. Это бизнес", - иронично заметил эксперт.

Гаспарян уверен, что выделенные деньги пойдут не на помощь организации быта беженцев (как по документам и были задуманы "Белые каски"), а на создание новых фейков.

На этой неделе президент США Дональд Трамп согласовал выделение 4,5 миллионов долларов силам Гражданской обороны Сирии, известным также как "Белые каски". Именно "Белые каски" в апреле прошлого года первыми распространили информацию о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума.

В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.

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