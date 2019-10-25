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Российские комплексы С-400 и "Панцирь-С" прибыли в Сербию для совместных учений

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Sputnik Молдова

Зенитно-ракетные комплексы войск противовоздушной обороны РФ прибыли в Сербию, где пройдут совместные российско-сербские учения ПВО "Славянский щит – 2019". Смотрите видео Sputnik.

Главная задача – отработка совместных действий по обнаружению, классификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника в охраняемом районе.

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Маневры включают в себя два этапа, первый этап состоялся в России на базе ВКС в Астраханской области.

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Второй этап проходит на территории сербской авиабазы Батайница с 23 по 29 октября 2019 года.

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Теги:
Сирия, видео


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