"Русские не сдаются" - Мария Бутина вернулась домой

Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернулась на родину. Мария вышла к прессе вместе со своим отцом Валерием Бутиным в аэропорту Шереметьево в субботу.

Мария выразила слова благодарности всем, кто поддерживал ее и семью на протяжении пятнадцати месяцев заключения.

"Я очень рада вернуться домой. И я очень благодарна всем, кто меня поддерживал, всем российским гражданам, которые помогали и писали мне письма, помогали словом и делом, жертвовали деньги на мою защиту. Однажды я уже говорила об этом в одном из моих видео – знаете, русские не сдаются!", - добавила Мария.

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Бутина была освобождена в пятницу после 15-месячного пребывания в американской тюрьме.

Напомним, что Мария была арестована в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США без разрешения Министерства Юстиции.

Девушка признала вину по одному из пунктов обвинения и пошла на сделку со следствием. В апреле 2019 года она была приговорена к 18 месяцам лишения свободы, девять из которых отбыла, находясь под арестом во время следствия. Президент России Владимир Путин назвал ее случай "беспределом", освобождению россиянки активно способствовали в МИД России.

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