Многополое и безмозглое существо выставили во французском зоопарке - видео

Одноклеточный организм, известный науке под названием physarum polycephalum ("многоголовая слизь"), способен передвигаться, искать пищу, лечить самого себя и выходить из лабиринтов.
Существо выставлено на обозрение в зоопарке Парижа до начала ноября. Подробности – в нашем видео.
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