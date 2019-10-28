Многополое и безмозглое существо выставили во французском зоопарке - видео

Существо под названием physarum polycephalum ("многоголовая слизь") выставлено на обозрение в зоопарке Парижа. Подробности смотрите в видео Sputnik.

Одноклеточный организм, известный науке под названием physarum polycephalum ("многоголовая слизь"), способен передвигаться, искать пищу, лечить самого себя и выходить из лабиринтов.

Существо выставлено на обозрение в зоопарке Парижа до начала ноября. Подробности – в нашем видео.

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