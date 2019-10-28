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CampСamp2019: как в Молдове готовят кадры для цветных революций

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© Ruptly

В Кишиневе с 24 по 27 октября прошла конференция CampСamp2019, которую организовал Пражский гражданский центр. Он получает финансирование из бюджета США, выделенное в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

На конференцию приехали более 300 человек из полутора десятков стран Европы и Азии. 

"Четыре дня лекций, дискуссий, творческих экспериментов и мастер-классов, на которых активисты и профессионалы в области маркетинга, рекламы и медиа ищут реальные способы сделать мир лучше", — сообщает официальный сайт конференции campcamp2019.com.

Хакер
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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CampCamp2019 в Кишиневе был организован в обстановке абсолютной секретности. И организаторы немало удивились, когда корреспонденты Sputnik Молдова их, всё-так, нашли — в глухом районе города, практически "на конспиративной квартире".

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И как оказалось, на самом деле за закрытыми дверями под руководством опытных тренеров молодые активисты изучали вовсе не маркетинг, не рекламу и не медиа.

"Этот ивент организован не для того, чтобы была огласка... Это мероприятие для гражданских активистов. Некоторые участники просили нас — никаких фото, никаких видео! Они подвергаются преследованиям в их государствах", - объяснил нам один из со-организаторов форума.

Как выяснилось, на самом деле эти профессионалы из Белоруссии, Киргизии, России, Грузии, Армении и еще десятка государств Восточной Европы делились опытом принудительной смены власти в своих странах и противодействия "российскому влиянию".

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Теги:
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