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По следам Бутиной: россиян предупреждают об опасности в США

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Sputnik / Ruptly / RT
Sputnik Молдова

О чем рассказала Мария Бутина по дороге домой и кому из россиян еще сломали жизнь американцы - смотри в нашем видео.

Россиян попросили быть аккуратнее во время поездок в США. С призывом к соотечественникам обратилось посольство России в Вашингтоне по горячим следам дела Марии Бутиной.

Сама Бутина также высказывалась, что у нее сложилось мнение, что в США предвзятое отношение к русским.

"Если бы я была любой другой национальности, не было бы вообще никакого дела", - заявила она.

Девушку обвинили в шпионаже и осудили на 18 месяцев. И хотя она признала свою вину, официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что это было не самовольным решением.

 

 

 



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