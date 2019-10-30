18:32 30 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.70
Поиск
Видео

Путин в Москве открыл памятник Евгению Примакову - видео

Получить короткую ссылку
40 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
Sputnik Молдова

Монумент, состоящий из четырех каменных элементов, выполненных из того же материала, что и здание МИД, создал скульптор Георгий Франгулян.

Владимир Путин выступил с речью в Москве на церемонии открытия памятника российскому государственному деятелю Евгению Примакову. Путин особо отметил деятельность Примакова на постах председателя правительства, министра иностранных дел и директора Службы внешней разведки России. На церемонии открытия памятника присутствовали родственники Примакова. Его вдова Ирина призналась, что "семья горда тем, что теперь память о Евгении Максимовиче, о его делах будет вечной".

Монумент, состоящий из четырех каменных элементов, выполненных из того же материала, что и здание МИД, создал скульптор Георгий Франгулян.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В Белом доме "заселились" зомби и кровавые клоуны - фото
Превыше всего он ставил интересы отечества: Путин в Москве открыл памятник Евгению Примакову
Путин в Москве открыл памятник Евгению Примакову - видео
Покупательная способность в Европе и Молдове
Покупательная способность: сравнение Молдовы с ЕС


БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться