Путин в Москве открыл памятник Евгению Примакову - видео

Монумент, состоящий из четырех каменных элементов, выполненных из того же материала, что и здание МИД, создал скульптор Георгий Франгулян.

Владимир Путин выступил с речью в Москве на церемонии открытия памятника российскому государственному деятелю Евгению Примакову. Путин особо отметил деятельность Примакова на постах председателя правительства, министра иностранных дел и директора Службы внешней разведки России. На церемонии открытия памятника присутствовали родственники Примакова. Его вдова Ирина призналась, что "семья горда тем, что теперь память о Евгении Максимовиче, о его делах будет вечной".

Монумент, состоящий из четырех каменных элементов, выполненных из того же материала, что и здание МИД, создал скульптор Георгий Франгулян.