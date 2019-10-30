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Бандитизм на государственном уровне. Как США воруют у Сирии нефть - видео

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Sputnik / RUPTLY / Минобороны РФ
Sputnik Молдова

Отказаться от выгодного бизнеса не так легко, поэтому американским чиновникам пришлось прикрываться благими намерениями – охраной месторождений нефти от террористов.

Президент США Дональд Трамп собирался вернуть американских солдат домой, но потом вспомнил о главной цели нахождения американцев в САР – краже и контрабанде сирийской нефти.

Отказаться от выгодного бизнеса не так легко, поэтому американским чиновникам пришлось прикрываться благими намерениями – охраной месторождений нефти от террористов. Впрочем, в России считают, что эксплуатация и “охрана” ресурсов суверенного государства не является законной. (ИГ, ИГИЛ запрещенная в России террористическая организация).

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