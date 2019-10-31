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Пентагон обнародовал видео операции по ликвидации аль-Багдади

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Defense.gov (US Department of Defense)
Sputnik Молдова

Пентагон опубликовал видео предположительной операции по уничтожению лидера террористической организации ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

О ликвидации террориста 27 октября сообщил президент США Дональд Трамп.

По его словам, аль-Багдади совершил самоубийство, но его якобы удалось “быстро и точно идентифицировать” благодаря ДНК-экспертизе.

Тем не менее в смерть террориста поверили не все, так как появившиеся в СМИ детали операции противоречивы.

В Министерстве обороны России заявили, что не имеют достоверной информации об американской операции.

Стоит отметить, что СМИ не раз сообщали об уничтожении террориста, но эта информация не находила подтверждения.



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