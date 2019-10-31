Пентагон обнародовал видео операции по ликвидации аль-Багдади

О ликвидации террориста 27 октября сообщил президент США Дональд Трамп.
По его словам, аль-Багдади совершил самоубийство, но его якобы удалось “быстро и точно идентифицировать” благодаря ДНК-экспертизе.
Тем не менее в смерть террориста поверили не все, так как появившиеся в СМИ детали операции противоречивы.
В Министерстве обороны России заявили, что не имеют достоверной информации об американской операции.
Стоит отметить, что СМИ не раз сообщали об уничтожении террориста, но эта информация не находила подтверждения.