Лимит на иностранную рабочую силу в России: как коснется это молдаван - видео

Правительство России определило сферы труда, в которых ограничат долю мигрантов. Где с 2020 года появятся места и как теперь быть иностранцам - смотри в нашем видео.

Дополнительные вакансии для россиян с 2020 года появятся в торговле, на транспорте, в строительстве и сельском хозяйстве.

Документ, который определяет лимиты на иностранную рабочую силу подписал премьер Дмитрий Медведев.

Мигрантам категорически запретят трудиться в аптеках, на розничных рынках, а также в торговых точках вне магазинов и палаток.

А вот продавать табак и алкоголь в специализированных местах иностранцам разрешат, но только 15 % от общего числа работников.

В области спорта мигрантов не должно быть больше 25 процентов, в сфере транспорта максимум 26%.

Сельхозпредприятия смогут брать на работу до 50% граждан других государств.

Впервые квоту становили и в строительстве. Здесь доля иностранных работников составит 80 процентов.

Эксперты неоднократно обращали внимание, что наша республика зависит от денежных переводов. Согласно статистике, в Молдове наиболее зависимы от трансфертов из-за границы жители сельской местности. Значительная часть их доходов состоит как раз из денег, отправленных родственниками, которые трудятся на заработках за рубежом.