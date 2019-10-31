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Кишиневцы возмущены возможным повышением цен на проезд в общественном транспорте

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
Sputnik Молдова

Тарифы на проезд в общественном транспорте могут вырасти вдвое. Это вызвало недовольство граждан, причин очень много: плохое состояние транспорта, низкие зарплаты и пенсии, высокие цены на другие необходимые товары и многое другое.

Цена на проезд в троллейбусе может вырасти до пяти леев, а на автобусе - до восьми. Такое повышение тарифа возмущает граждан. Кишиневцы считают, что в первую очередь нужно повысить людям зарплаты, пенсии, стипендии и только потом можно удваивать цены на проезд в общественном транспорте. Больше всего это повышение затруднит людей в возрасте, ведь их пенсии и так не хватает на все необходимое.

"У меня пенсия 1200 леев. Как меня это не затронет?  А траты на поликлинику, на продукты... Это очень много 5 леев!", - сказала одна пенсионерка. 

"А нас кто-то спрашивает?", - возмутился другой мужчина. 

Молодежь тоже встревожена новостями о возможных повышениях тарифов на проезд. Одна студента также рассказала, что жизнь усложняет и тот факт, что цены на многие школьные принадлежность и проживание в городе в целом, очень высокие.

"У студентов большие расходы на учебные принадлежности. А если они живут в общежитии, для них – проблема. Они из села, из больших семей с небольшим доходом", - заявила она. 

Помимо этого, многие респонденты отметили, что состояние общественного транспорта в Кишиневе оставляет желать лучшего.

Троллейбусе и автобусы постоянно заполнены людьми, внутри грязно и нет кондиционеров. Также зачастую люди вынуждены ждать свой транспорт очень много времени. 

Решение о повышении стоимости билетов предстоит принимать новому составу муниципального совета, выбранному в ходе местных выборов 20 октября. Об этом заявил исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Адриан Талмач.

Дискуссии о возможном росте тарифов на проезд начались после представления финансового отчета о деятельности муниципальных предприятий в течение девяти месяцев 2019 года.

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Теги:
повышение цен, троллейбус, транспорт


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