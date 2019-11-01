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Россия и Турция начали совместное патрулирование границы в Сирии - видео

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© Ruptly
Sputnik Молдова

Военная полиция ВС России 1 ноября впервые отправилась в совместное с турецкими военнослужащими патрулирование в районе северной границы Сирии. В составе колонны - пять машин российских военных и четыре турецких. Смотрите видео Sputnik.

Министерство национальной обороны Турции подтвердило, что российские и турецкие военные начали патрулирование в Сирии, отмечает РИА Новости.

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© Photo : Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
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Первое российско-турецкое совместное патрулирование с наземными и воздушными подразделениями в настоящее время ведется к востоку от Дарбасии в северо-восточной Сирии в соответствии с договоренностями турецкого и российского президентов в Сочи.

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Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.

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Теги:
Сирия, Россия, Sputnik


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