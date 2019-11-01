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Награда нашла юного героя: недетская история мужества - видео

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В Совете Федерации вручили медали "За мужество в спасении". Но награждали не профессиональных спасателей, а детей.

Одним из двадцати юных героев стал десятилетний Бахтиёр Усмонов из Таджикистана, который не бросил в беде друга: вытащил его из колодца с кипятком.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор Росгвардии Виктор Золотов наградили 10-летнего жителя Хабаровска Бахтиёра Усмонова, который весной этого года совершил мужественный поступок – спас из колодца с горячей водой своего друга.

Бахтиёр сразу подбежал к товарищу, взял его за руки и стал тащить наверх. Недетская история мужества - в нашем видео.

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