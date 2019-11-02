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Инженер из России построил самодельную железную дорогу и паровоз - видео

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© Ruptly
Sputnik Молдова

Павла Чилина из поселка Ульяновка Ленинградской области многие знают, как талантливого и удивительного инженера. На этот раз его творение - самодельная железная дорога и паровоз, смотрите видео.

Двухместный паровоз ездит по участку инженера. А работал он над всех конструкцией вместе с Сергеем Тереховым.

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"Паровоз мы строили около восьми лет. За это время пришлось много переделывать. Нам очень сильно помогают наши друзья и соседи", - говорит Чилин.

Как выглядит это чудо техники, узнаете в сюжете.

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