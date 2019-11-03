Второй тур выборов в Кишиневе: как голосуют жители столицы

В избирательных органах надеются, что люди проявят сознательность, придут на участки и исполнят гражданский долг.

На избирательном участке №73, который расположен в Государственном педагогическом университете имени И. Крянгэ, пока голосуют вяло - операторы в ожидании избирателей, которые не очень-то и спешат. За 40 минут с момента начала второго тура проголосовало всего шестеро человек. Хотя обычно в период с семи до восьми утра успевали проголосовать порядка сотни человек. Об этом корреспонденту Sputnik заявил председатель избирательного участка Сергей Катарага.

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"Явка по сравнению с остальными выборами очень-очень плохая. Наверное, это зависит от отношения к обоим кандидатам. Конечно, мы надеемся, что явка будет лучше. Как председатель участка надеюсь, что люди осознают важность этого шага, выйдут на выборы и исполнят гражданский долг", - отметил он.

Второй тур выборов

Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого использовали непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составляет 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени - розового цвета, а их размер такой же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатили 188 тысяч 327 леев.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Явочного порога нет.

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