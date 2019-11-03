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LIVE: явка избирателей во втором туре выборов в Молдове

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Тема:
Местные выборы - 2019: кто станет мэром Кишинева (272)
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Смотрите в прямом эфире, как меняется явка избирателей во втором туре местных выборов, который проходит 3 ноября.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны.

Для муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого использовали непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составляет 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров. 

Второй тур Экстра-раунд
© Sputnik / Moldova
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Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени - розового цвета, а их размер такой же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатили 188 тысяч 327 леев.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

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Тема:
Местные выборы - 2019: кто станет мэром Кишинева (272)

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