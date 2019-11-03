Чебан: голосовал за скорейшие перемены в Кишиневе

В Молдове проходит второй тур местных выборов, после которого решится главный вопрос избирательной кампании - кто займет кресло примара столицы.

Кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан рассказал журналистам, что ждет скорейших перемен в муниципии.

Второй тур местных выборов в Кишиневе: Чебан или Нэстасе - онлайн трансляция>>>

"Я голосовал сегодня за лучшее будущее для города и пригородов. За обустроенный, современный город и его пригороды. Голосовал, чтобы эти изменения произошли как можно скорее", - пояснил он.

По его словам, все жители столицы заслуживают лучших условий для жизни и своего развития.

"Хочу, чтобы все дети имели лучшие условия в детских садах и школах, чтобы молодежь выбирала для обучения университеты из столицы, чтобы взрослые имели хорошо оплачиваемую работу, а люди в возрасте - достойную жизнь", - заключил Чебан. © Sputnik / Moldova Второй тур выборов: чем отличаются 2019 и 2015 годы

Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке.

Явка избирателей во втором туре выборов в Молдове>>>

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Явочного порога нет.

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