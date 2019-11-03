Нэстасе: голосовал за право на лучшую жизнь в Кишиневе

Смотрите на видео, как во втором туре местных выборов голосовал кандидат на пост примара муниципия Кишинев.

Кандидат в примары Кишинева от блока ACUM Андрей Нэстасе отдал свой голос на местных выборах за людей в Кишиневе и его пригородах, а также за принципы и ценности, в которые он верит.

"Проголосовал за принципы и ценности, в которые верю. Голосовал за людей в Кишиневе и пригородах. Голосовал за наше право на лучшую жизнь, благополучие, социальную справедливость, за общество, свободное от лжи, раскола, пропаганды и оппортунизма", - отметил Нэстасе.

Он добавил, что в отличии от прошлых выборов, в этот раз никто не посмеет украсть решение граждан.

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Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Явочного порога нет.

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