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Президент Додон обратился к гражданам Кишинева и страны

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Тема:
Местные выборы - 2019: кто станет мэром Кишинева (281)
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© Sputnik / Evghenii Panasenco
Sputnik Молдова

В день всеобщих местных выборов президент Республики Молдова Игорь Додон призвал всех граждан пойти проголосовать.

Игорь Додон рассказал о важности второго тура местных выборов по всей стране, а также в столице.

"Сегодняшнее голосование - очень важно. Если мы будем сидеть дома, то останется все, как было до сих пор. Если мы спросим кишиневцев, довольны ли они тем, что происходит в столице, то уверен, что 90% скажут, что недовольны. Я вас призываю, чтобы сегодня мы все вышли на голосование", - заявил Додон.

Глава государства уточнил, что, вероятно, жители Молдовы устали от политики, но пришел тот момент, когда голос каждого может стать решающим. 

Второй тур местных выборов в Кишиневе: Чебан или Нэстасе - онлайн трансляция>>> 

Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кишиневцы голосуют во втором туре местных выборов - фото
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Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Явочного порога нет.

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Тема:
Местные выборы - 2019: кто станет мэром Кишинева (281)

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Теги:
Кишинев, местные выборы, Игорь Додон


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