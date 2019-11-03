Президент Додон обратился к гражданам Кишинева и страны

В день всеобщих местных выборов президент Республики Молдова Игорь Додон призвал всех граждан пойти проголосовать.

Игорь Додон рассказал о важности второго тура местных выборов по всей стране, а также в столице.

"Сегодняшнее голосование - очень важно. Если мы будем сидеть дома, то останется все, как было до сих пор. Если мы спросим кишиневцев, довольны ли они тем, что происходит в столице, то уверен, что 90% скажут, что недовольны. Я вас призываю, чтобы сегодня мы все вышли на голосование", - заявил Додон.

Глава государства уточнил, что, вероятно, жители Молдовы устали от политики, но пришел тот момент, когда голос каждого может стать решающим.

Второй тур местных выборов в Кишиневе: Чебан или Нэстасе - онлайн трансляция>>> © Sputnik / Miroslav Rotari Кишиневцы голосуют во втором туре местных выборов - фото 18

Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Явочного порога нет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK