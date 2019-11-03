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Кишиневцы озвучили свои пожелания новому примару столицы

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
Sputnik Молдова

Как кишиневцы голосовали на местных выборах: за что они отдали голос и что пожелали новому мэру молдавской столицы.

В Молдове подходит к концу голосование во втором туре всеобщих местных выборов. Главная борьба развернулась в Кишиневе, где решается, кто займет место примара столицы. 

Alegeri locale 2019, turul doi: Prezența la vot
© Sputnik /
LIVE: явка избирателей во втором туре выборов в Молдове

Во втором туре между собой соперничают кандидат от ПСРМ Ион Чебан и кандидат от блока ACUM Андрей Нэстасе.

Проголосовав на выборах, граждане рассказали за что отдали свой голос в первую очередь.

"За наших детей, чтобы им легче жилось. Мы уже уходим, а им достается город пустой. Почти четыре года без мэра, где это видано?", - заявила одна из голосующих.

Также граждане высказали несколько пожеланий новому мэру.

"Чтобы был честным перед народом и выполнил все, что обещал. Чтобы это не оказалось пустыми словами перед выборами", - отметила одна из респондентов.

Другие уже по традиции сетовали на дорожные и транспортные проблемы города.

"Нужно количество общественного транспорта увеличивать. Только он спасет Кишинев от транспортного коллапса", - уточнил один из участников опроса.  

Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Явочного порога нет.

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Теги:
опрос, Кишинев, выборы примара Кишинева, Местные выборы


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