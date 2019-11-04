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Стыковка грузового корабля NASA "Лебедь" с МКС - видео

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© Ruptly NASA
Sputnik Молдова

Смотрите на видео, как космический частный грузовик Cygnus ("Лебедь") совершил стыковку с Международной космической станцией.

Американский грузовой корабль Cygnus ("Сигнус") запустили 2 ноября с помощью ракеты-носителя Antares ("Антарес") с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. В его миссию вошла доставка на Международную космическую станцию (МКС) около 3,7 тонн груза. Это продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для научных экспериментов.

"Поздравляем команду управления полетами с успешным прибытием Cygnus", — транслировало НАСА сообщения экипажа МКС.

Корабль состоит из двух отсеков — приборного и грузового. Как и российские, японские и европейские космические транспортные корабли, американский "Лебедь" — одноразовый.

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