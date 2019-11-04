Болото - уже не проблема, дороги теперь не нужны - видео

Алексей начал заниматься конструированием таких транспортных средств 20 лет назад, изобретателю просто стало интересно изучить предел возможности техники.

С тех пор, как инженер трудится над собственными проектами, он запатентовал несколько разработок. Теперь его вездеходы стали известны на весь мир.

"Есть спальные места, и, в принципе, этот вездеход может комплектоваться палаткой, где могли бы ночевать три человека", - сказал Гарагашьян.

Супермашина передвигается даже по воде.

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