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Болото - уже не проблема, дороги теперь не нужны - видео

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© Ruptly VK / Aleksei Garagașian
Sputnik Молдова

Известный российский изобретатель Алексей Гарагашьян представил свой новый проект - вездеход AG-20 - смотрите видео.

Алексей начал заниматься конструированием таких транспортных средств 20 лет назад, изобретателю просто стало интересно изучить предел возможности техники.

С тех пор, как инженер трудится над собственными проектами, он запатентовал несколько разработок. Теперь его вездеходы стали известны на весь мир.

"Есть спальные места, и, в принципе, этот вездеход может комплектоваться палаткой, где могли бы ночевать три человека", - сказал Гарагашьян.

Супермашина передвигается даже по воде.

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