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Путин сходил на концерт Мариинского театра - видео

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Sputnik Молдова

Музыканты выступали в московском парке "Зарядье". Фрагмент выступления и слова президента – в нашем видео.

Президент России Владимир Путин сходил на концерт симфонического оркестра Мариинского театра. Музыканты выступали в московском парке "Зарядье". Оркестр под руководством Валерия Гергиева исполнил Симфонию № 5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Прокофьева. В выступлении участвовал пианист Денис Мацуев.

Как только концерт закончился, президент подошел к музыкантам и поблагодарил за вечер, а также поздравил с успехами на конкурсе Чайковского. Фрагмент выступления и слова президента – в нашем видео.

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Теги:
концерт


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