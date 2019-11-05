Семья из родного села Николая Сулака отметила "золотую свадьбу" – видео

На протяжении 50 лет эта супружеская пара хранила свои чувства и вырастила прекрасных детей, внуков, а теперь и правнуков.

Пятьдесят лет они вместе и в радости, и в горе. Это история любви особенной супружеской пары, отметившей "золотую свадьбу".

Они дали клятву верности друг другу 50 лет назад и с тех пор счастливо живут вместе.

Макар и Мария Думитрашку познакомились на мероприятии в селе Садык, Кантемирского района. Они полюбили друг друга с первого взгляда и пронесли это чувство сквозь десятилетия. После знакомства они встречались четыре года, а 1 ноября 1969 года поженились.

Особый день календаря

Первое ноября имеет тройное значение для семьи Думитрашку. В этот день у обоих супругов день рождения, на этот же день пришлась и свадьба.

Макару Думитрашку исполнилось 73 года, а его супруге - 70 лет. К 50-летию их брака близкие устроили им сюрприз.

Богатство не измеряется деньгами

Всего, что имеют Макар и Мария Думитрашку, они добились сами, своими силами. Они всегда были скромными, трудолюбивыми, доброжелательными и искренними.

В их жизни наступали и сложные времена, но они прошли через невзгоды вместе, а трудности только закалили их, заставили верить в Бога, мотивировали двигаться дальше.

Можно с уверенностью сказать, что это счастливые люди. Они радуются троим детям, шестерым внукам и троим правнукам. Супруги счастливы, что их дети никуда не уехали.

По этомe случаю коллектив Sputnik Молдова желает семье Думитрашку здоровья и много счастливых лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK