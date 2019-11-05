Семья из родного села Николая Сулака отметила "золотую свадьбу" – видео

Пятьдесят лет они вместе и в радости, и в горе. Это история любви особенной супружеской пары, отметившей "золотую свадьбу".
Они дали клятву верности друг другу 50 лет назад и с тех пор счастливо живут вместе.
Макар и Мария Думитрашку познакомились на мероприятии в селе Садык, Кантемирского района. Они полюбили друг друга с первого взгляда и пронесли это чувство сквозь десятилетия. После знакомства они встречались четыре года, а 1 ноября 1969 года поженились.
Особый день календаря
Первое ноября имеет тройное значение для семьи Думитрашку. В этот день у обоих супругов день рождения, на этот же день пришлась и свадьба.
Макару Думитрашку исполнилось 73 года, а его супруге - 70 лет. К 50-летию их брака близкие устроили им сюрприз.
Богатство не измеряется деньгами
Всего, что имеют Макар и Мария Думитрашку, они добились сами, своими силами. Они всегда были скромными, трудолюбивыми, доброжелательными и искренними.
В их жизни наступали и сложные времена, но они прошли через невзгоды вместе, а трудности только закалили их, заставили верить в Бога, мотивировали двигаться дальше.
Можно с уверенностью сказать, что это счастливые люди. Они радуются троим детям, шестерым внукам и троим правнукам. Супруги счастливы, что их дети никуда не уехали.
По этомe случаю коллектив Sputnik Молдова желает семье Думитрашку здоровья и много счастливых лет.
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