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Семья из родного села Николая Сулака отметила "золотую свадьбу" – видео

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© Sputnik / Ciobanu Victor
Sputnik Молдова

На протяжении 50 лет эта супружеская пара хранила свои чувства и вырастила прекрасных детей, внуков, а теперь и правнуков.

Пятьдесят лет они вместе и в радости, и в горе. Это история любви особенной супружеской пары, отметившей "золотую свадьбу". 

Они дали клятву верности друг другу 50 лет назад и с тех пор счастливо живут вместе.

девушки в национальных костюмах
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Макар и Мария Думитрашку познакомились на мероприятии в селе Садык, Кантемирского района. Они полюбили друг друга с первого взгляда и пронесли это чувство сквозь десятилетия. После знакомства они встречались четыре года, а 1 ноября 1969 года поженились.

Особый день календаря

Первое ноября имеет тройное значение для семьи Думитрашку. В этот день у обоих супругов день рождения, на этот же день пришлась и свадьба.

Макару Думитрашку исполнилось 73 года, а его супруге - 70 лет. К 50-летию их брака близкие устроили им сюрприз.

Богатство не измеряется деньгами 

Всего, что имеют Макар и Мария Думитрашку, они добились сами, своими силами. Они всегда были скромными, трудолюбивыми, доброжелательными и искренними. 

© Sputnik / Sergey Guneev
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В их жизни наступали и сложные времена, но они прошли через невзгоды вместе, а трудности только закалили их, заставили верить в Бога, мотивировали двигаться дальше.

Можно с уверенностью сказать, что это счастливые люди. Они радуются троим детям, шестерым внукам и троим правнукам. Супруги счастливы, что их дети никуда не уехали.

По этомe случаю коллектив Sputnik Молдова желает семье Думитрашку здоровья и много счастливых лет. 

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Теги:
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