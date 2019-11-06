Подготовка к зиме: водители меняют летнюю резину на зимнюю – видео

Водители начинают подготовку к зиме: некоторые уже отправились на станции технического оружия и устанавливают на авто зимнюю резину вместо летней.

Многие автолюбители уже начали оснащать свои машины зимней резиной.

Несмотря на то, что на улице еще тепло, они считают, что не стоит оставлять все на последний момент.

Однако не все придерживаются такого мнения и тянут до последнего, приезжая на станции технического обслуживания уже с первым снегом.

Пока в автосервисах мало людей, этим пользуются самые ответственные водители.

"В прошлом году я меняла резину позже и была вынуждена простоять в очереди четыре часа", - рассказала одна из автолюбителей.

В Молдове экипировка автомобиля зимней резиной может обойтись от четырех до 40 тысяч леев.

Как отмечают эксперты, в этом году цены на шины остались неизменными.

Есть возможность сэкономить деньги, установив резину, бывшую в употреблении.

Когда в Молдове водителям необходимо сменить летнюю резину на зимнюю>>>

Но такой вариант не всем кажется безопасным.

"Цены доступные. Каждый год покупала новые шины. За нашу безопасность несем ответственность мы сами", - пояснила водитель

Законодательство Молдовы не требует переходить на зимние шины с определенной даты, а по погодным условиям. Точнее тогда, когда дорожное полотно засыпано снегом.

Тем, кто в такие погодные условия будет ездить на летней резине, грозит штраф от 600 до 1000 леев.

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