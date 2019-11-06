Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом - видео

В пример он привел мероприятие в Лондоне - "Конференцию по свободе СМИ". Как подчеркнул министр, на это событие не пустили российских журналистов и дипломатов.
"Цель подобных кулуарных проектов, куда приглашают только своих, - размыть существующие универсальные недискриминационные стандарты свободы СМИ, ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов", - сказал Лавров.
Случаев дискриминации российских СМИ с каждым годом становится все больше.
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