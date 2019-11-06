Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом - видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век" - смотрите видео.

"То, что дискриминируют именно российские СМИ, это русофобия и желание объяснить свои неудачи, и связанная с этим недобросовестная, нечистоплотная конкуренция", - так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с притеснением российских СМИ за рубежом.

В пример он привел мероприятие в Лондоне - "Конференцию по свободе СМИ". Как подчеркнул министр, на это событие не пустили российских журналистов и дипломатов.

"Цель подобных кулуарных проектов, куда приглашают только своих, - размыть существующие универсальные недискриминационные стандарты свободы СМИ, ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов", - сказал Лавров.

Случаев дискриминации российских СМИ с каждым годом становится все больше.

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