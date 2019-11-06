21:52 06 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.45
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.71
Поиск
Видео

Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом - видео

Получить короткую ссылку
98 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly Sputnik
Sputnik Молдова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век" - смотрите видео.

Города мира. Лондон
© Sputnik / Кирилл Каллиников
На форум по свободе СМИ в Лондоне корреспондента Sputnik не допустили
"То, что дискриминируют именно российские СМИ, это русофобия и желание объяснить свои неудачи, и связанная с этим недобросовестная, нечистоплотная конкуренция", - так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с притеснением российских СМИ за рубежом. 

В пример он привел мероприятие в Лондоне - "Конференцию по свободе СМИ". Как подчеркнул министр, на это событие не пустили российских журналистов и дипломатов.

"Цель подобных кулуарных проектов, куда приглашают только своих, - размыть существующие универсальные недискриминационные стандарты свободы СМИ, ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов", - сказал Лавров.

Случаев дискриминации российских СМИ с каждым годом становится все больше.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Издание Guardian извинилось за обвинения в адрес Sputnik
О давлении на прессу в Прибалтике: шеф-редактор Sputnik Литва выступил на совещании ОБСЕ
МИД России: агентство Sputnik подвергается в Литве откровенной травле


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Репетиция марша в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года - фото
Политическая цензура и русофобия: Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом
Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом - видео
Все, что нужно знать о новом мэре Кишинева
У мэрии Кишинева новый хозяин - Ион Чебан

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться