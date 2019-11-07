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Не такие, как все: сестры из Казахстана покоряют соцсети - видео

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RUPTLY/Instagram/@assel_kamila
Sputnik Молдова

В Казахстане - уникальный случай: в семье Калагановых с разницей в 13 лет родились две девочки с альбинизмом. Смотрите видео Sputnik.

Рождение нескольких  детей с альбинизмом в одной семье – крайне редкое событие, ведь на 20 тысяч младенцев приходится всего 1 альбинос. С самого детства к сестрам было приковано особое внимание, даже сами родители признались, что до появления первого ребенка не знали о существовании такого явления. Со временем старшая из девочек Аселя перестала стесняться любопытных взглядов и научилась использовать необыкновенность своей внешности. Теперь сестры покоряют социальные сети. Подробности в нашем видео

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